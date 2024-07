Nord-Odal-drapet: Politiet ber om fire nye uker i varetekt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er flere etterforskningsskritt som gjenstår i saken. Vi begrunner behovet for varetektsfengsling med at det er fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Mali Kjær-Græsdal i Innlandet politidistrikt til NTB.

Den 54 år gamle mannen ble pågrepet 10. april og siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener det var en forutgående konflikt mellom siktede og Spildrejorde i forkant av drapet.

Siktede nekter straffskyld og har gjennom sin forsvarer, advokat John Christian Elden, benektet kjennskap til noen konflikt med avdøde.

Han motsetter seg fengsling og kommer ikke til å stille i rettsmøtet på Kongsvinger klokka 13.

Spildrejorde ble funnet drept i en fritidsbolig i Nord-Odal sent om kvelden 14. mars. Obduksjonsrapporten viser at han døde som følge av flere skuddskader.

Våpenet skal være en .22-kaliber pistol.

