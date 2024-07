Høyre-politiker ville fjerne gratisferjer etter køkaos – partikollega er uenig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) gikk søndag ut i NRK og kritiserte regjeringen for manglende konsekvensutredning av å innføre gratis ferjer, og mente det bør gjeninnføres betaling for ferjene for å minke køene.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø (H), er ikke enig med partikollegaen og vil beholde gratisferjene.

– I Nordland er vi fire partier som har dannet en fylkesregjering, hvor vi også regjerer på en politisk plattform der vi er positive til gratisferjer, sier hun til NRK mandag morgen.

Hun påpeker at de likevel ser utfordringene med at gratisferjer har gitt økt etterspørsel.

– Vi ser også at ferjekøene vokser, først og fremst med turister, som gjør det vanskelig for dem som bor og driver langs kysten, sier Kvensjø.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) er også uenig i at gjeninnføring av betaling på ferjene er løsningen.

– At folket får gratis ferjetur er ikke etter mitt syn problemet. Problemet er kapasiteten på forbindelsene. Det er ikke slik at Høyrestyrte Oslo setter opp prisen på trikken når den er full, sa Bentzen til NRK søndag.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: Dagsavisen mener: Erna Solberg har tatt seg vann over hodet

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart