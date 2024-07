Dobbelt norsk nominasjon til dokumentar-Emmy

Anders Hammers allerede prisvinnende kortdokumentar «The Takeover», som handler om hva som skjer under det nye regimet i Afghanistan, er nominert i klassen for enestående kortdokumentarer.

– Jeg håper Emmy-nominasjonen fører til at den kritiske menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan, som skildres i dokumentaren vår, får mer oppmerksomhet, sier Anders Hammer i en kommentar til Norsk filminstitutt i anledning den prestisjetunge nominasjonen.

Hammer gjorde opptakene da det USA-støttede regimet gikk i oppløsning, og Taliban brått tok over makten. Han vil løfte fram hva som skjer med unge kvinner og menneskerettighetene, når Taliban igjen styrer.

I klassen for beste dokumentar er «Hidden Letters» nominert. Den er norske Mette Cheng Munthe-Kaas er produsent for. Filmen tar for det hemmelige kinesiske skriftspråket nushu, utviklet av og for kvinner for å kunne uttrykke seg fritt og sette ord på forbudte og tabubelagte tanker og følelser.

– At en film om et hemmelig kvinnespråk fra en liten landsby i Kina kan resonnere så bredt, er virkelig gøy. Ideen til filmen kommer fra samtaler mellom min mor og meg her i Norge, sier Cheng Munthe-Kaas, som fikk med amerikanske Violet du Feng på regi.

Dette er ifølge den norske produsenten en av de første co-produksjonene mellom Norge, Kina og USA, og den vil også få distribusjon i Kina.

The National Academy of Television Arts & Sciences i USA deler i år ut Emmy-prisene for 45. gang. Det skjer 26. september i New York, og nominasjonene ble bekjentgjort sist helg.

