Flom la Hvitsten sentrum under vann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både gallionsparken, samt veiene ned til tettstedet Hvitsten og hele sentrum ble fylt opp med vann, skriver Vestby Avis.

Fra sentrum renner vannet videre ut i sjøen, men mange hager ble helt fulle av vann.

– Folk har bodd her i 60 år. Det har aldri skjedd før, sier Michael Payne til avisen.

– Det er mye vann som har kommet ut her. Det går over sine bredder. Det er rene Niagarafossen i Hvitsten, sier Harald Small til VG. Han bor på Ekeberg i Oslo, men har hytte i Hvitsten i nabofylket Akershus.

Det var sendt ut gult farevarsel for styrtregn på Østlandet lørdag. Flere målestasjoner har registrert over 20 millimeter nedbør i løpet av én time lørdag ettermiddag, men aller verst var det på Nøtterøy i Vestfold på den andre siden av Oslofjorden. Der falt det 42 millimeter mellom klokka 13 og 14.

– Det er fortsatt lokalt kraftig nedbør. Enkelte steder opplever også lyn og torden, sa vakthavende meteorolog Per Egil Haga til VG i 15-tiden.

Vestby kommune jobber med å begrense skadene.

– Vi er varslet, det er vann i veien ned til Hvitsten og på Thomas Olsens vei. Dette er fylkesvei og en privat vei. Vi har mannskaper ute for å begrense skader, samt rydde opp på kommunens eget veinett, og har for øyeblikket ikke mulighet til å bistå på de private områdene, skriver leder for kommunalteknikk Tor Gustav Hovland i Vestby kommune i en SMS til Vestby Avis.