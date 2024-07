Reineiere tapte søksmål mot Statnett om elektrifisering av Melkøya

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver Altaposten. Det er arbeidet med å bygge en kraftlinje på 420 kV fra Skaidi til Melkøya som er stridens kjerne.

Regjeringen vil elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya i Hammerfest, men kraftlinjen som skal frakte strøm til anlegget, vil gå gjennom reinbeiteområder.

Det var reinbeitedistriktene 22 Fiettar og 20 Kvaløy/Fàlà som i juni gikk til søksmål mot staten, men de gikk altså på tap i Vestre Finnmark tingrett. I begrunnelsen legger tingretten vekt på de økonomiske konsekvensene for samfunnet ved å ikke bygge kraftlinjen.

«Retten har ikke vært i tvil om resultatet i klagesaken. Selv om distriktene har mange innsigelser mot vedtakene, og forhåndstiltredelsen, er det på den andre siden klart at en stans i anleggsdriften vil ha betydelige konsekvenser for utbyggerne, både praktiske og økonomiske.», heter det i kjennelsen fra torsdag.

Verken Altaposten eller NRK har hittil fått kontakt med reinbeitedistriktene eller deres advokater. Kjennelsen kan ankes.

Elektrifiseringen av Melkøya er kontroversiell og splitter innbyggerne i Finnmark. For at gassanlegget skal gå på strøm, vil blant annet regjeringen at det bygges ut flere vindkraftanlegg i fylket.

