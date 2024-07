Personer evakuert i båter etter steinras i Jotunheimen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet mottok melding om steinraset klokken 15.25. Det gikk på nordsiden av innsjøen Gjende i området Hamnhåmåren. Det er rett ved den populære turstien Besseggen.

Politiet ble varslet av turgåere som var i området da raset gikk, og det ble deretter satt i gang en redningsaksjon.

– Vi har ikke fått stedfast rasstedet helt, men det er på østsiden av der Besseggen starter, sier operasjonsleder Mats Westby Aamodt i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han sier tre personer er evakuert per nå, og at arbeidet pågår for fullt med å kartlegge om det er folk i området.

– Vi har varslet kommunen og har med oss folk fra Gjendesheim ut i båter, og vi bruker erfarne fjellfolk, sier Aamodt.

Han sier det per nå er usikkert hvor omfattende raset er.

– Det er mye nedbør i området, og det er utrygt i fjellet med tanke på mulige jord- og steinras, sier han.

Det er ikke meldt om at noen er skadet eller tatt av raset.

