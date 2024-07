Russere får ikke delta på konferanse om norsk-russisk fiskerisamarbeid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er den frivillige organisasjonen Norsk Pomorakadem som har invitert representanter for russisk fiskerinæring til en konferanse i Vardø fredag. Men de russiske deltakerne får ikke visum til Norge, skriver NRK.

Lederen for Kystfiskerlaget i Murmansk, Anatolij Jevenko, reagerer negativt på avslaget.

– Det rammer samarbeidet vi har med partnerne våre i Norge, sier han.

Leder Remi Strand i Norsk Pomorakademi mener det er viktig å drøfte fiskerisamarbeidet på tvers av den norsk-russiske grensen.

– Det har vi gjort i mange år, sier han.

Regjeringen har bestemt at fiskerisamarbeidet med Russland skal fortsette.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet sier at søknadene er avslått fordi det er krig i Europa.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina er langt inne i sitt tredje år. Det er bare et par uker siden et barnesykehus i Kyiv ble bombet. Det har konsekvenser – også for hvordan vi utsteder visum til russiske statsborgere.

