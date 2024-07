Mer koronasmitte nå enn tidligere i år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forekomsten av koronasmitte er fremdeles lav, men trenden har vært økende gjennom flere uker – noe Folkehelseinstituttet (FHI) også har sett tidligere sommere, skriver NRK.

– Vi kan heller ikke utelukke mer økning også de neste ukene, sier Hilde Kløvstad, fungerende direktør for smittevern og vaksine ved FHI.

FHI har ikke konkrete tall på hvor stor økningen har vært, men ser flere tilfeller bli registrert blant dem som blir testet på sykehus.

Til tross for smitteøkningen mener Einar Sagberg, som er smittevernoverlege i Drammen kommune, at det ikke er noen grunn til at folk skal være bekymret.

– Fly, tog og steder hvor mange sitter eller står tett sammen, er steder der viruset blir litt lettere spredd. Men dersom du er frisk, har vi ingen generelle råd til publikum, sier smittevernoverlegen.

