Equinor øker inntektene i andre kvartal

Det fremgår av kvartalsrapporten som ble lagt fram onsdag morgen.

Det var på forhånd ventet et justert resultat før skatt på 7 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge et gjennomsnitt av estimater som Equinor selv har samlet inn.

Inntektene endte på 25,54 milliarder dollar, en økning fra 22,87 milliarder dollar.

Equinor deler ut kontantutbytte til aksjonærene på 0,35 dollar per aksje, i tillegg til et ekstraordinært kontantutbytte på 0,35 dollar per aksje for andre kvartal.

Øker produksjonen

Energiselskapet leverte en samlet egenproduksjon på 2,048 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, opp fra 1,994 millioner fat oljeekvivalenter per dag i samme periode i fjor.

– Vi leverte fortsatt god drift gjennom kvartalet og oppnådde 3 prosent produksjonsvekst. Dette sikret solide finansielle resultater. Vi opprettholder en konkurransedyktig kapitaldistribusjon og forventer å utbetale til sammen 14 milliarder dollar til våre aksjonærer i 2024, skriver konsernsjef Anders Opedal i Equinor i en pressemelding.

På norsk sokkel hadde Equinor en produksjonsøkning på 5 prosent fra samme kvartal i fjor, produksjon på Breidablikk-feltet og mindre påvirkning fra revisjonsstanser bidro til økningen. Høy produksjon på Troll- og Oseberg-feltene bidro til 13 prosent økning av gassproduksjonen sammenlignet med samme periode i fjor.

Vekst i fornybar

I andre kvartal produserte Equinor 655 GWh fra fornybare energikilder, en økning på 90 prosent fra samme kvartal i fjor.

Produksjon fra landbaserte kraftanlegg bidro med mer enn halvparten av produksjonen i kvartalet, hovedsakelig fra Rio Energy-eiendelene og Mendubim-solparkene i Brasil, samt ny produksjon i Polen. Equinor rapporterer også høy produksjon fra havvindparkene som bidro til veksten.

Det justerte driftsresultatet fra fornybar-segmentet var på minus 90 millioner dollar for kvartalet. Equinor opplyser at kostnadene knyttet til prosjektutvikling overskrider inntektene fra anlegg i drift, som var 41 millioner dollar dette kvartalet.

Nye lisenser

Equinor rapporterer om god fremdrift i porteføljen på norsk sokkel. Sammen med partnere tok selskapet investeringsbeslutning om videre utbygging av gassinfrastrukturen i Troll Vest-området.

Energiselskapet har også fått tildelt de tre nye lisensene Kinno og Albondigas på norsk sokkel, og Kalundborg-lisensen på land i Danmark. Lisensene gir Equinor tilgang til mulig CO2-lagringskapasitet på 17 millioner tonn per år.

Equinor rapporterer om fremgang på byggingen av havvindparken Dogger Bank A i Storbritannia. Prosjektet har 27 turbiner som enten er helt eller delvis installert, og tar sikte på full kommersiell drift i første halvdel av 2025.

