Milliardhopp for Witzøe-familiens investeringsselskap

Kvarv AS er Witzøe-familiens investeringsselskap. Kvarv har aktivt eierskap i mer enn 110 virksomheter og kontrollerer størsteparten av oppdrettsselskapet Salmar.

Driftsinntektene endte på 37,4 milliarder kroner i 2023, mot 28,1 milliarder kroner i 2022. Selskapet skriver i årsrapporten at økningen i all hovedsak kommer fra Salmar. 2023 er første år med vanlig drift for Salmar etter oppkjøpet av NTS.

I 2023 fikk konsernet et resultat før skatt på 5,6 milliarder kroner, som er en kraftig økning fra 3,3 milliarder kroner i 2022. Konsernet hadde et driftsresultat på 6,6 milliarder kroner, opp fra 4 milliarder kroner året før.

Oppdrettsarving Gustav Magnar Witzøe eier 97 prosent av aksjene i familiekonsernet. Det er likevel faren Gustav Witzøe som kontrollerer selskapet gjennom å ha majoriteten av såkalte A-aksjer, som gir stemmerett, skriver E24.

Kvarv opplyser i årsrapporten at det ikke skal tas utbytte av resultatet for 2023. Beslutningen begrunnes med at det i 2021 ble utdelt et utbytte på 1,15 milliarder kroner for å ha tilstrekkelig dekning av formues- og utbytteskatt for 2021 og de to påfølgende årene. Det er derfor ikke behov for å avsette midler til utbytte for aksjonærene for å dekke skatteforpliktelser i år.

