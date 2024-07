Flommen i Telemark: – Kan komme utrasinger og utglidninger

– Geolog fra NVE har akkurat ankommet og vil planlegge befaring. Geologens vurdering vil være avgjørende for tiltak fremover, opplyste ordfører Siri Blichfeldt Dyrland i Midt-Telemark kommune i en pressebrifing tirsdag morgen.

Ordføreren opplyser at det ikke har skjedd noen utvikling i løpet av natten, og at de nå prioriterer å ivareta evakuerte.

– Det viktige for oss er jo å legge til rette for fortsatt ingen fare for liv og helse og minst mulige skader, sier Dyrland.

– Prioriterer å unngå sekundære hendelser

Politiets innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmlimo understreker også at deres videre arbeid er avhengig av geologens vurdering.

– Det her er jo et fagfelt politiet ikke har spisskompetanse på, så her er vi nødt til å lytte til ekspertisen. Vår prioritering er å unngå sekundære hendelser som kan være til fare for befolkningen. Utover det er det ønske om å oppnå en normaltilstand så raskt som mulig.

Kan komme utrasinger og utglidninger

Holmlimo opplyser videre at det kontinuerlig blir tatt vurderinger om hvorvidt noen av de evakuerte områdene kan gjenåpnes, men at dette først vil skje etter at de har fått klarsignal fra geolog.

Innsatslederen påpeker at det er naturlig at det kan komme noen ødeleggelser som følge av at Bøelva gikk over sine bredder, og at man må være obs på at det kan komme utrasinger og utglidninger når den trekker seg tilbake.

– Her er vi nødt til å henge på geologen, så får vi stille oss i en best mulig stand til å kunne utøve en form for beredskap hvis noe skulle skje, sier Holmlimo.

