Bhattis varetektsanke etter masseskytingen i Oslo er forkastet

Det opplyser Bhattis forsvarer John Christian Elden til AdvokatWatch.

Bhatti har sittet varetektsfengslet siden 4. mai med brev- og besøksforbud. Fengslingen har senere blitt forlenget – sist til 9. august – en kjennelse Bhatti anket.

Nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. Lagmannsretten mener det foreligger både unndragelsesfare og bevisforspillelsesfare.

– Retten er ikke særlig lydhør for alternativer til siktelsen i denne saken, men jeg noterer at politiet fortsatt stresser at de ikke vil ha klar noen innstilling på tiltale eller henleggelse før i november, så vi får vente og se, skriver Elden i en melding til nettstedet.

Rettssaken mot Bhatti kan bli gjennomført i løpet av våren 2025.

Zaniar Matapour ble tidligere denne måneden dømt til 30 års forvaring for grov terror etter masseskytingen. Han ble også dømt til å betale over 100 millioner i oppreisning til fornærmede.

