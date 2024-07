Mann tiltalt for hotelldrapet i Bergen må møte i retten i september

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Advokat Kai-Inge Gavle er forsvarer for den tiltalte mannen (40) og har tidligere klagd på berammingen. Gavle er nemlig opptatt med en annen straffesak i høst, skriver Bergens Tidende (BT).

Lagmannsretten har likevel slått fast at rettssaken skal begynne 16. september. Gavle opplyser til BT at advokat Per-Erik Gåskjenn er ny forsvarer for tiltalte.

Gåskjenn var forsvarer for tiltalte da han tilsto i et avhør i august i fjor, skriver avisen.

– Vi kunne anket til Høyesterett, men med tanke på rettsferie og liten tid til planlagt oppstart vil en slik prosess være forstyrrende for siktede, sier Gavle.

Mannen og kvinnen kom til Norge fra Ukraina tidlig i 2023 sammen med sønnen sin, men skal ha fått problemer i ekteskapet, ifølge BT. Sønnen var i barnehagealder da drapet skjedde på et hotell i Bergen i juli i fjor.

