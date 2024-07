Bussdrapet i Bærum er henlagt

Det var om kvelden fredag 22. desember 2023 at 26 år gamle Fariddullah Rahmani, som var av afghansk opprinnelse, ble knivstukket da bussen var i ferd med å passere Bærum sykehus.

Offeret ble stukket flere ganger med kniv i overkroppen av en da 14 år gammel medpassasjer.

Den siktede gutten meldte seg for politiet noen timer senere, og noen dager etter erkjente han i avhør å ha stukket Rahmani med kniv.

– Mandag 15. juli henla Riksadvokaten saken fordi siktede var under 15 år på gjerningstidspunktet. Dette er en av flere saker det siste året som viser hvor galt det kan gå når det bæres våpen i det offentlige rom. Politiet ser svært alvorlig på dette og jobber kontinuerlig med å forhindre at det bæres kniv uten aktverdig grunn, skriver politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Ingen nødvergesituasjon

Gutten forklarte i avhør etter at han hadde meldt seg at han hevdet at han følte at noe var i ferd med å skje, og at han følte seg truet av avdøde, opplyser Enoksen. Ifølge politiadvokaten forklarte gutten at avdøde ved tidligere anledninger hadde forulempet kameratene hans.

– Politiet har etterforsket disse anførslene, uten å få dem bekreftet av andre bevis. Siktede og avdøde kjente ikke hverandre fra tidligere, skriver Enoksen.

– Det er på det rene at hendelsesforløpet inne på bussen ikke var noen nødvergesituasjon. Handlingen skjedde helt uventet. Siktede var del av et belastet ungdomsmiljø i Sandvika og forklarte at han bar kniv til vanlig for å kunne forsvare seg. Kniven ble funnet i et skogholt hvor siktede løp etter hendelsen, opplyser Enoksen.

Ingen tvil om tilregnelighet

Enoksen opplyser at siktede ble plassert på institusjon av barnevernet etter hendelsen, og at han fortsatt befinner seg der.

– Det er gjennomført en primærpsykiatrisk undersøkelse av siktede, som ikke ga holdepunkter for å så tvil om siktedes tilregnelighet, sier Enoksen.

Politiadvokaten opplyser at politiet i kjølvannet av hendelsen har etterforsket flere trusselsaker som har vært anmeldt fra begge sider av saken. En av disse trusselsakene er fortsatt under etterforskning, mens de andre er henlagt. Enoksen opplyser at de har hatt flere forebyggende møter i den forbindelse.

