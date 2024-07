Leder i støttegruppa: – Vi må styrke lærerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Røyneland forteller at støttegruppen har sett utviklingen i ytringsklimaet over tid, og at det nå ytres ting som ikke engang var på tale å si høyt i 2011.

– Vi er jo ufrivillige eksperter på ettervirkningene etter terror, og vi jobber med å fortelle våre historier så det forhåpentligvis hjelper folk til å forstå hvor ille det kan bli, sier Røyneland til NTB etter minnegudstjenesten i Oslo domkirke mandag.

Hun forteller at støttegruppa nå jobber med å se på hvordan de som tidsvitner kan bidra til at barn i skolen lærer om terroren i 2011.

– Vi må styrke lærerne og gi dem en verktøykasse, for det er mange lærere som er redde for å undervise om 22. juli, selv om det står i planen, sier Røyneland.

