Slik markeres 22. juli 13 år etter terrorangrepene

«Vi glemmer aldri!» er overskriften på årets program for minnemarkeringene for terrorangrepene 22. juli 2011.

Bombeangrepet i Oslo og massedrapene på Utøya er de verste terrorhandlingene i Norge i fredstid.

I tillegg til de nasjonale markeringene, som sendes direkte, er det lokale arrangementer og åpne kirker en rekke steder i landet.

Støttegruppen opplyser at Utøya i år vil være tilgjengelig i to dager, med åpen dag allerede søndag, før eget program på årsdagen mandag. Alle som ønsker å delta, må registrere seg på forhånd via nettsiden.

– Dette gjelder både 21. og 22. juli, og kun berørte som er registrert og identifisert gjennom gyldig ID, vil få tilgang til kaiområdet og Utøya disse to dagene, skriver Nasjonal støttegruppe etter 22. juli.

Nytt musikkinnslag

I Regjeringskvartalet vil Tor Inge Kristoffersen i Støttegruppen ønske velkommen til markeringen mandag klokka 9 ved minnestedet utenfor Høyblokka. Deretter følger taler ved Støttegruppens leder, Lisbeth Røyneland, AUF-leder Astrid Hoem og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Navnene til de åtte som ble drept i regjeringskvartalet, og de 69 som ble drept på AUFs sommerleir på Utøya, leses opp. Så blir det kransenedleggelse og ett minutt stillhet.

Nytt av året er at det blir musikkinnslag ved koret Bee the Difference Project, som består av overlevende etter et terrorangrep i Manchester i 2017. De skal framføre tre sanger både i Regjeringskvartalet og på Utøya mandag, og dessuten ha egen konsert søndag på 22. juli-senteret i Oslo.

Sosialt samvær

Etter den offisielle markeringen utenfor Høyblokka mandag formiddag inviteres det til sosialt samvær for de etterlatte og direkte berørte inne, opplyser Regjeringen.

For dem som ønsker å gå videre til markeringen i Oslo domkirke, er det lagt opp til avgang kl. 10.40.

22. juli-senteret vil holde åpent etter at minneseremonien er avsluttet.

Lystenning i domkirken

Klokka 11 blir det gudstjeneste i Oslo domkirke ved domprost Pål Kristian Balstad og biskop Kari Veiteberg, i samarbeid med Den nasjonale støttegruppen og AUF.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) bidrar, før det blir lystenning. Lystennere kommer fram til lysgloben, hvor lysene allerede står i globen, sier sin setning inn i mikrofonen og tenner et lys.

I kirken er for øvrig prester og diakon til stede gjennom hele dagen, men selve gudstjenesten avsluttes rundt klokka 12.

Programstart på Utøya mandag er klokka 16. Alle registrerte deltakere må være over med båt senest klokka 15.30. Som i Regjeringskvartalet blir det taler ved AUF-leder Hoem og statsminister Støre, musikkinnslag fra Bee the Difference Project, navneopplesing og ett minutts stillhet. Det blir også tale ved Magnus Håkonsen og Merete Stamneshagen fra Støttegruppen.

Programmet avsluttes på kaia, med kransenedleggelser og trompetsolo, «Til ungdommen», ved Magnus Aannestad Oseth.

Fakta om terrorangrepene 22. juli 2011

* Fredag 22. juli 2011 eksploderte en 950 kilo tung gjødselbombe i regjeringskvartalet i Oslo. Rundt to timer senere startet skytemassakren på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud.

* Åtte personer ble drept i bombeeksplosjonen. Rundt 30 ble såret. Bomben gjorde omfattende skader på flere av regjeringsbygningene.

* 69 personer ble drept på ungdomspartiet AUFs sommerleir på Utøya. Rundt 60 ble såret.

* Anders Behring Breivik, da 32 år gammel, ble pågrepet på Utøya samme kveld. Han er dømt til 21 års forvaring for terrorhandlingene.

* I 2022 begjærte Breivik seg prøveløslatt. Telemark tingrett avviste begjæringen i en enstemmig dom. Han fikk dermed ikke medhold i sin begjæring om å bli løslatt etter å ha sonet minstetiden på 10 år.

