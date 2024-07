Legestudenter fra Gaza nektes innreise i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg vil fullføre graden min i Norge, så jeg kan reise tilbake til Gaza. Vi har mistet så mange helsearbeidere. Det er helt avgjørende at vi får reise tilbake, sier medisinstudent Manar Alkhodari fra Gaza til Klassekampen.

Hun er en flere medisinstudenter som hadde fått innvilget å fullføre studiet i Oslo. Foreløpig har én av ti av studentene fått avslag på søknaden om opphold.

I avslagsbrevet står det at «situasjonen i Gaza gjør at det er lite sannsynlig at studentene vil vende tilbake», ifølge Klassekampen. Alkhodari skulle uteksamineres i år, men studiene er satt på pause på grunn av Israels krig mot Hamas.

– For denne gruppen vil studietillatelse som hovedregel ikke gis, med mindre søkeren har betydelig tilknytning til hjemlandet eller andre konkrete omstendigheter tilsier at søkeren vil returnere etter endt opphold i Norge, skriver enhetsleder Frode Mortensen i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Klassekampen.

