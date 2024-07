Fint vær i hele landet – opp mot 30 grader flere steder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er mye sol og varme, og over 25 grader flere plasser allerede, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

Lørdag formiddag er det er over 20 grader i hele landet, kan han fortelle.

– Det er litt mer skyet på kysten av Nord-Norge og noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Men det er snakk om små områder, sier han.

Varmest i Etne

Klokka 13 lørdag ettermiddag så topplisten for temperaturer slik ut:

1. Etne, Vestland: 28,4 grader

2. Ålesund, Møre og Romsdal: 27,3 grader

3. Karasjok, Finnmark: 27,2 grader

4. Bulken, Vestland: 27,0 grader

5. Meråker, Trøndelag: 27,0 grader

6. Nyrud, Finnmark: 27,0 grader

7. Nesbyen, Buskerud: 26,8 grader

8. Ørsta-Volda lufthavn, Møre og Romsdal: 26,8

9. Hitra, Trøndelag: 26,8 grader

10. Åfjord, Trøndelag: 26,5 grader

– Det er morsomt at det er så spredt. Jeg blir ikke overrasket om noen av disse stedene når 30 grader allerede i dag, sier meteorologen.

Regn på vei

Søndag ligger det an til over 30 grader flere steder.

– Dette gjelder spesielt fra Møre og Romsdal og nordover. Og kanskje noen få steder på Vestlandet. Det blir mye fint vær i morgen, sier Sarchosidis.

På Østlandet kan det bli litt mer overskyet på søndag, og kanskje et par regnbyger.

– Men det vil fortsatt være godt og varmt i morgen også. Jeg ville nok ha badet selv om det er noen skyer, sier han.

Utover ettermiddagen søndag kan idyllen bli brutt noen steder. Da kommer det nemlig en nedbørsfront inn mot Norges kyst, som etter hvert skal feie over hele landet.

– Vestlandet blir først berørt og kan få regn allerede på ettermiddagen søndag. Deretter beveger seg den seg østover. Agder får også regn i løpet av kvelden. I den forbindelse kan det komme torden på sørlandskysten søndag kveld og natt til mandag, sier meteorologen.

Drypper på hele landet

Etter hvert beveger fronten seg nordøstover.

I løpet av mandagen ligger det an til at Østlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag også vil få regn, mens været vil bli bedre på Vestlandet og Sørlandet etter at fronten har passert.

– Den er som en liten stripe med nedbør som beveger seg over landet, sier Sarchosidis.

Heller ikke Nord-Norge slipper unna.

– Tirsdag vil nedbørsfronten ta turen til Nordland og etter hvert vil den komme til Troms, sier han.

Hele landet skal få sin bit av nedbøren. Forskjellen er at Sør-Norge vil bli etterlatt med mer ustabilt vær i etterkant.

– I Nord-Norge vil jeg heller si at dette er unntaket fra finværet. Der vil sommerværet fortsette med høye temperaturer, og så gir denne runden med regn en liten pause fra finværet, sier han.

Meteorologen minner om at det er skogbrannfare i Nord-Norge som følge av langvarig tørt vær.

