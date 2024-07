Bursdagsfeiring og kake på sengen for 51 år gamle kronprins Haakon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Femti, altså. Jeg innrømmer det. Jeg er blitt eldre, skrev kronprins Haakon i fjorårets biografi, boka «Haakon – historier om en tronarving», ført i pennen av Kjetil S. Østli.

I dag kan han innrømme at det er blitt 51 år, så langt.

Sin vane tro ønsker ikke kronprinsen å utbasunere hvor og hvordan den faktiske bursdagen finner sted.

– Kronprinsens fødselsdag feires privat, skriver kommunikasjonsrådgiver Sara Svanemyr ved Det Kongelige Hoff til NTB.

I et fødselsdagsintervju i fjor fortalte kronprinsen litt om hvordan familien pleier å feire:

– Vi pleier å vekke den som har bursdag. Da har vi gjerne laget litt skiver og frokost, og vi pleier å bake en brownie og putte noen lys på. Vi synger bursdagssangen og har med noen gaver. Og så har vi gjerne en bursdagsfest på kvelden med litt flere fra familien og venner.

Et annerledes år

Kronprinsen og familien for øvrig legger bak seg et år med flere milepæler. Først var det fjorårets storslagne feiring av 50-årsdagene til kronprinsparet, som de hadde lagt til 25. august, som er bryllupsdagen deres. Utendørsfesten med 376 gjester fordelt på 48 bord i bakgården på Slottet var den første av sitt slag for den norske kongefamilien, og ifølge dronning Sonja «helt i kronprinsparets ånd».

Barna er for alvor på vei ut av redet, med prins Sverre Magnus 18-årsdag i desember og prinsesse Ingrid Alexandra som i januar dro nordover for førstegangstjeneste.

På 17. mai var prins – og russ – Sverre Magnus verken til stede på trappa på Skaugum eller på slottsbalkongen. Prinsessen, som tjenestegjør i Brigade Nord i Indre Troms, stilte i hæruniform da kongefamilien hilste barnetoget i Oslo på nasjonaldagen.

Flere oppgaver

Det siste året har også inkludert flere perioder der kronprins Haakon har steppet inn og fungert som regent. På kort varsel måtte han blant annet overta ved den årlige gallamiddagen for stortingsrepresentantene og holde kongens tale, da Kong Harald (87) hadde korona.

Etter en luftveisinfeksjon for kong Harald i januar og senere innleggelse i februar på privat ferie i Malaysia, fikk kongen i mars operert inn hjerteregulator. Da han var tilbake i april, ble det kunngjort endringer som vil medføre flere oppgaver for kronprinsen.

– Kongen vil gjøre tilpasninger i sitt program fremover, av hensyn til sin alder. Dette vil innebære en varig reduksjon i antall og omfang av aktiviteter kongen deltar på, opplyste Kongehuset.

– Vi får det til sammen. Det løser vi på best mulig måte. Vi jobber som et lag, kommenterte kronprins Haakon til NRK.

Nye livsfaser

I fjorårets biografi beskrev kronprins Haakon at «følelsen av aldring kommer som et blaff». Han nevner en rekke faktorer som gjør at han føler seg eldre.

– Driven etter å finne det nye freshe er ikke den samme, og du passer ikke helt inn på stedene der den nye musikken spilles.

Han reflekterer over at å forholde seg til egen aldring er blant livets utfordringer.

– Man tvinges til å innse at en periode er over, nå begynner en ny. Den er annerledes og ikke løfterik på samme måte som tidligere faser.

Samtidig uttrykker han ydmykhet og takknemlighet.

For øyeblikket er det ferie for medlemmene av kongehuset, og kanskje får kronprins Haakon tilbrakt fødselsdagen der han trives best: Nær og i sjø og hav. I biografien beskriver han sin «største ekstravaganse»:

– Å reise til en fin strand og bare ligge i solen og være uproduktiv og drikke kaffe og høre på musikk. Jeg liker det så godt at jeg får dårlig samvittighet.

Denne sommeren er det for øvrig 25 år siden kronprinsen falt for Mette-Marit Tjessem Høiby i Kristiansand, kan hende innlemmes det i årets feiring.

Neste post på det offisielle programmet er når kronprinsparet fra 6. august skal følge olympiske øvelser i Paris.

