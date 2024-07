NSM: Dataproblemene viser hvor sårbare virksomheter er for feil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er kjent med problemstillingen. Dette er et teknisk problem som det er mulig for IT-avdelinger å løse, sier pressevakt Marit Hverven hos NSM til NTB.

Justis- og beredskapsdepartementet viser også til NSM når det gjelder spørsmål om dataproblemene.

– NSM er kjent med problemstillingen og følger med på situasjonen. Vår forståelse er at saken først og fremst dreier seg om feil i en programvareoppdatering. På nåværende tidspunkt har vi ingen indikasjon på at dette er et cyberangrep, understreker seksjonsleder Geirr Andrew Trotter i Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM.

Han anbefaler alle norske virksomheter som benytter produkter og tjenester fra Crowdstrike, om å forholde seg til leverandørens anbefalinger. Han sier at saken viser hvor viktig det er at virksomheter har gode beredskapsplaner for å håndtere bortfall av IKT-tjenester.

– Samtidig viser den hvordan virksomheter er sårbare for feil og svakheter i leverandørkjeder, sier Trotter.

