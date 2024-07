Tybring-Gjedde takket nei til å bli med i partiet Konservativt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Som parti ønsker vi å uttrykke et ønske om kunne gi Tybring-Gjedde en mulig plattform for videre politisk arbeid, skriver nestleder Tomas Moltu i partiet Konservativt til Dagen.

Han mener at Tybring-Gjedde passer godt med partiets strategi og at Norge trenger tydelige røster for Israel på stortinget.

– Han er den tydeligste røsten vi har på Stortinget for Israel, sier Moltu.

Tybring-Gjedde forteller at det var veldig hyggelig å bli spurt og at han syns Konservativt er et fint alternativ til Frp.

– Jeg har imidlertid ingen planer om å engasjere meg politisk etter denne stortingssesjonen.

I et intervju med Dagens Næringsliv forteller han at han har fått tilbud fra fire forskjellige partier om å bli med dem. Han går ikke inn på hvilke disse er.

Partiet Konservativt het tidligere Partiet De Kristne.

