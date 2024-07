Frykter slitasje på Kontraskjæret – ber byrådet revurdere større arrangementer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Festningsforvalter Hanne Berg ved Akershus festning skriver i en epost til Avisa Oslo at de ikke er negative til verken pride eller fotball-EM, men at det handler om slitasje på et fredet kulturminne og publikums egen sikkerhet på festningens høye murer.

– I forbindelse med inngåelse av ny kontrakt har vi imidlertid bedt Oslo kommune revurdere om Kontraskjæret er det best egnede stedet for større arrangementer, skriver hun.

I juni sendte Forsvarsbygg et brev til byrådsleder Eirik Lae Solberg (H), hvor ber de om at Pride Park heller blir arrangert på Rådhusplassen. Arrangementer kan også skape støy og forstyrrelser for festningens øvrige besøkende, skriver de. Juni er måneden med flest besøkende generelt.

Forsvarsbygg skriver i brevet at Pride Park tiltrekker seg 450.000 deltakere og fotball-EM 300.000 publikummere.

Kommunikasjonsrådgiver Rohan Fernando i Oslo Pride skriver i en epost til avisen at Pride Park har rundt 50.000 besøkende, og at belastningen er mindre enn det etaten frykter.

– Nå har ikke Forsvarsbygg vært i dialog med oss vedrørende denne saken ennå, men vi er selvfølgelig innstilt på å samarbeide om å tilrettelegge best mulig for alle involverte parter på området, skriver Fernando.

