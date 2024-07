Nye målinger skal sikre bedre sjøkart rundt Svalbard

I tillegg til at det fortsatt er store områder på Svalbard med dårlige dybdedata, så er det også flere områder som ikke er kartlagt – bokstavelig talt – i det hele tatt.

Tallene fra sjøtrafikken rundt Svalbard – som måles med satellitter – viser at det er betydelig passasjertrafikk utenfor Bellsund, i Bellsundet, Recherchefjorden og Liefdefjorden.

Trafikken inn i Van Keulenfjorden er imidlertid begrenset, og ifølge losene på Svalbard skyldes det at skipene vegrer seg for å seile inn i fjorden på grunn av dårlig datakvalitet i sjøkartene.

– For å ivareta navigasjonssikkerheten i disse områdene skal vi sørge for bedre data og sjøkart, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverket i en pressemelding.

Dybdemålingene har foregått siden midten av juni og skal fortsette til slutten av september.

Kartverket har også ansvaret for å måle havnivået via blant annet vannstandsmålinger. Der viser tallene for eksempel at brefronten på Gaffelbreen på nordsiden av St. Jonsfjorden har trukket seg tilbake 800–900 meter siden de siste målingene fra 80-tallet.

Kartverket har kun én fast vannstandsmåler på Svalbard, i Ny-Ålesund, men har satt ut fire midlertidige i forbindelse med sommerens målinger.

