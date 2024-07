Gratiskonsert med terroroverlevende fra Manchester til minne om 22. juli

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli inviterte Bee the Difference Project i mars til å være årets musikalske innslag under markeringene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Så mandag skal de bidra med tre sanger hvert sted, sier Gro Lindstad i støttegruppen til NTB.

Siden sangerne kommer allerede tidligere i helga, er det spontant tilrettelagt for et eget arrangement søndag 21. juli, der 22. juli-senteret inviterer til konsert klokka 19. Ifølge Visit Norway er det gratis inngang. Det skal være plass til 80–100 publikummere.

Møttes i musikken

Bee the Difference Project er i utgangspunktet et forskningsprosjekt for å synliggjøre problemer unge mennesker står overfor etter terror, og komme med anbefalinger til myndighetene. Men de er også ti unge kvinner som selv har opplevd hvordan musikk, sang og vennskap har hjulpet dem gjennom traumer.

– Det er jo blitt en gruppe der de har egne opptredener, så de er noe mer enn et forskningsprosjekt. Siden vi alltid har et musikalsk innslag ved markeringene, fant vi ut at ved å invitere nettopp dette koret, får vi en ekstra dimensjon på markeringen i år, sier Lindstad.

Sangerne overlevde terrorangrepet i mai 2017, der 22 personer ble drept og minst 239 fysisk skadet da en 22 år gammel selvmordsbomber utløste en hjemmelaget spikerbombe ved avslutningen av en Ariana Grande-konsert i Manchester. Undersøkelser rundt Manchester-angrepet viste i ettertid at minst 1000 av de overlevende har slitt, mange uten å få hjelp. Da Manchester Survivors Choir ble startet av overlevende og pårørende, var det mange som fant hverandre, trøst og støtte gjennom sang.

Inspirert av overlevende fra 22. juli

Ni kvinner fra Manchester Survivors Choir har viet sitt sosiale engasjement til Bee the Difference Project siden 2022, inspirert av erfaringer fra og forskning rundt de overlevende i Norge etter 22. juli-terroren.

Sosiolog Cath Hill ved Universitetet i Lancaster startet prosjektet etter at korengasjementet hadde blitt et vendepunkt i livet hennes.

– Etter å ha kommet unna det dødelige angrepet på Manchester Arena sammen med sønnen min, slet jeg med overlevelsesskyld, skriver Hill i The Guardian.

– Det var veldig nyttig å finne ut hvordan andre taklet og følte det, at jeg ikke var alene om situasjonen, skriver hun.

Overlevelsesskyld er når man føler irrasjonell skyld over å ha overlevd angrep, alvorlige katastrofer eller krig. Man føler seg uverdig, at det er urettferdig at man overlevde og at de som døde, burde fått beholde livet i stedet. Fenomenet er ganske vanlig, men blir i varierende grad tatt tak i.

Fikk ikke tilbud

– Folk trenger hjelp i måneder og år etterpå, sier Hill, som ble sjokkert over hvor lite som ble gjort for å støtte de overlevende etter Manchester-angrepet, særlig de unge.

– Jeg bestemte meg for å gjøre noe positivt for å hjelpe, skriver hun.

En undersøkelse fra Bee the Difference avslørte i fjor at hele 93 prosent av de unge overlevende følte at de trengte støtte i kjølvannet av angrepet i Manchester, men 70 prosent fikk ingen profesjonell hjelp i løpet av den første måneden, og 31 prosent mottok ingen profesjonell hjelp i løpet av det første året.

Hill og de andre bruker nå også musikken til å inspirere andre unge til å delta i forskningsprosjektet for å dele budskapet sitt og for å kommunisere de sterke og viktige problemene som unge overlevende møter.

