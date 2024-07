Dårlig sommervær gir økt pågang for reiseselskapene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mange nordmenn søker til sørligere breddegrader for å få sol og varme, skriver NRK. Sommerværet har så langt vært varierende, og vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt har ingen gode nyheter for soltørste nordmenn fremover.

– Det ser nok ut til at det skiftende været fortsetter ut juli for den sørlige delen av landet. Det blir en relativt kjølig værtype med innslag av regn og regnbygger, og noen korte opphold innimellom, sier han.

Flere flyselskaper og reiseselskaper merker nå økt pågang, og det dårlige sommerværet i Norge får skylden. Blant de mest populære destinasjonene finner man Hellas, Spania, Italia og Kroatia.

– Restplassene blir revet vekk. Første ledige avreise hos oss nå er onsdag 24. juli, og etterspørselen er generelt skyhøy, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

Totalt ligger salget 25 prosent høyere sammenlignet med samme tid i fjor for Apollo. Tui merker også at restplassene rives vekk nå og har en økning på 7 prosent denne sommeren sammenlignet med i fjor.

Flyselskapet Norwegian merker også økt pågang og hadde en økning på 30 prosent mellom uke 26 og uke 27 til sol- og stranddestinasjoner.

