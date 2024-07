Barn som falt fra balkong i Asker, var ulykke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både politi, ambulanse og luftambulanse rykket ut til en adresse i Asker etter at et barn på under ti år hadde falt fra en balkong, skriver Budstikka.

Balkongen var i tredje etasje, og barnet falt dermed 10–15 meter. Barnet fikk en alvorlig bruddskade i et bein.

Siden ingen var vitne til hendelsen, vet ikke politiet hvordan barnet klarte å falle fra balkongen, men de sier det hele fremstår som en ulykke.

– Politiets undersøkelser har styrket denne hypotesen, sier etterforskningsleder Helene Kaarem ved Majorstuen politistasjon.

