Dette gjør verden med Trumps toll

I går trådte Donald Trumps «grunntoll» på 10 prosent på varer fra alle land i kraft, og det globale aksjemarkedet stupte – nesten 5 billioner dollar ble visket ut fra verdien av børsene verden over.

Over 50 land har tatt kontakt med Det hvite hus for å starte handelsforhandlinger, sier Donald Trumps rådgiver Kevin Hassett, ifølge NTB.

Noen land velger å svare med samme mynt, mens andre avstår fra å gjengjelde. Her er en oppsummering av hva som har skjedd så langt.

Samme gjengjeldelse

Kina pålegger en gjengjeldelsestoll på 34 prosent på USA, tilsvarende den tilleggstollen Trump innførte. Dette kommer i tillegg til en tollsats på 20 prosent som ble innført for noen uker siden.

I tillegg til tollsvar, har representanter fra ByteDance, eierne av TikTok, informert Det hvite hus om at de ikke vil selge appen, med mindre toll og handel er på forhandlingsbordet. Appen benyttes av 170 millioner amerikanere, og Trump har uttalt at han er åpen for å senke tollsatsene på Kina for å få på plass en avtale med ByteDance om salget av appen.

Fristen for TikTok-salget forlenges med 75 dager. (Jeff Chiu/AP)

Canada har pålagt toll på amerikanske varer tre ganger, de første to i mars. Tredje gangen var 3. april, hvor statsminister Mark Carney kunngjorde at landet innfører 25 prosent toll på alle kjøretøy importert fra USA som ikke er i samsvar med handelsavtalen mellom Canada, USA og Mexico (CUSMA).

Ingen gjengjeldelsestoll

Blant landene som har sagt at de ikke vil innføre gjengjeldelsestoll mot USA, er Taiwan, som har et betydelig handelsoverskudd med amerikanerne. Øya vil rammes av en tollsats på 32 prosent. Den 3. april uttalte Taiwans regjering at avgiftene var urimelige. Nå varsler imidlertid president Lai Ching-te at han vil fjerne handelshindringer mot USA og gradvis legge til rette for økte investeringer fra taiwanske selskaper i det amerikanske markedet.

India, som har startet forhandlinger med USA, planlegger heller ikke gjengjeldelsestoll mot Donald Trumps 26 prosent på indiske eksportvarer til USA, ifølge Reuters. I stedet ser Narendra Modis administrasjon på en klausul i tollordren som kan gi lettelser for land som endrer handelsavtalene sine.

Trump Modi Narendra Modi og Trump i Det ovale kontoret 13. februar. (Alex Brandon/AP)

Videre vil ikke Indonesia gjengjelde Trumps 32 prosent tollsats i håp om å ivareta de «langsiktige interessene i det bilaterale handelsforholdet,» sier økonomi- og handelsminister Airlangga Hartarto.

Zimbabwe, som fra onsdag vil få en tollsats på 18 prosent, vil stanse toll på varer med opprinnelse i USA. Det er trolig for å opprettholde et godt forhold til landet, melder NTB.

Utsettelse

Vietnams leder har bedt om utsettelse på minst 45 dager. Landet venter en toll på 46 prosent på importvarer fra Vietnam, et av de høyeste nivåene pålagt av Trump.

Det har ansporet Vietnams handels- og industrikammer i samarbeid med Det amerikanske handelskammeret i Hanoi til å sende et brev til USAs handelsminister Howard Lutnick.

Trump Her ses Lutnick med tollkartet på dagen Trump kunngjorde de nye tollsatser. (Mark Schiefelbein/AP)

I brevet, som er datert til 5. april, blir tollsatsen beskrevet som «sjokkerende høy».

Trump blir også bedt om å utnevne en representant til å samarbeide med Vietnams visepresident, Ho Duc Phoc, for å løse saken.

Europa

EU forbereder mottiltak mot Trumps kunngjøring om 20 prosent toll på import fra unionen, som trer i kraft 9. april. EU har også varslet at man ønsker å forsøke å forhandle fram en løsning før mottiltak blir innført.

Den polske statsministeren Donald Tusk kom tidlig i uken med en siste bønn til Trump om å avstå fra å pålegge omfattende toll på EU.

Belgium Europe Summit Polen har også advart Donald Trump mot en «historisk feil» angående russisk ekspansjon. (Omar Havana/AP)

– Dere har venner og pålitelige allierte fra Portugal til Polen, fra Danmark til Hellas. I vårt felles europeisk-amerikanske interesse er et sterkt USA, et sterkt EU og et sterkt NATO, ikke svakere, sa han i en video lagt ut på X (tidligere Twitter).

Samtidig advarer Italias næringslivsminister Giancarlo Giorgetti mot å øke tollen på amerikanske importvarer som motsvar. Italia ønsker i stedet å få i stand en nedtrapping.

Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen har understreket at den europeiske unionen er klar til å forhandle med USA, men at Europa må stå opp for seg selv.

