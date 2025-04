Tror Putin kan være nøkkelen til USA-VM: – Infantino må smiske med Trump

Norge har startet kvalifiseringen til VM i USA, Mexico og Canada sterkt, men det er ikke bare sportslig nordmenn kan måtte slite med å komme seg til mesterskapet som ved siden av sommer-OL er verdens største arrangement. Drøye 14 måneder før VM-avspark, har USA startet en handelskrig med store deler av verden, inkludert medarrangørene Canada og Mexico.

Det kommer oppå det allerede frynsete forholdet USA har til sine to naboland, og professor Jo Jakobsen ved NTNU ser ikke bort fra at i hvert fall ett av de to nabolandene kan komme til å trekke seg fra VM-arrangementet.

– Forholdet mellom USA og Canada har vært fryktelig dårlig i lang tid, men nå er det historisk dårlig. Det som skjer nå med handelskrig og tollsatser vil ikke hjelpe på, og det kan skje mye før sommeren 2026. Derfor skal du ikke se helt bort fra at Canada kanskje kan velge å trekke seg fra VM, og at USA må overta Canadas kamper. Mexico har arrangert før, så de vil neppe trekke seg, men i det hele tatt er jeg veldig skeptisk til hvordan mesterskapet skal bli arrangert, sier han til Dagsavisen.

Problematisk samarbeid

Jakobsen er statsviter, USA-ekspert og VM-fanatiker, og sier at det knøt seg i magen da USA ble tildelt neste års VM.

– USA er ikke et land med en fotballkultur, og jeg frykter at det hele vil bli veldig amerikanisert med pauseshow, «America First»-politikk, en utvanning av det sportslige produktet og et salig kaos med logistikk og planlegging. Du kunne stole på at både Russland og Qatar ville legge alle krefter i å arrangere VM, men det kan du ikke gjøre med USA. Jeg synes ikke USA fortjener dette mesterskapet, forteller Jakobsen.

Han tviler på at Donald Trump og hans regjering kommer til å legge så mye inn i planleggingen av VM, og at det kommer til å bli store utfordringer når de må samarbeide med både Mexico og Canada.

– Det er tre land som allerede har dype tillitskonflikter, og gjennom et sånt arrangement må landene faktisk samarbeide på områder som sikkerhet, forsvar og økonomi. De diplomatiske forholdene til Canada er allerede helt ødelagt, og vi husker jo alle hvordan Donald Trump ønsket å få Mexico til å bygge og betale for muren sin, så jeg er fryktelig usikker på hvordan dette skal løse seg, sier han.

Canadas nye statsminister Mark Carney har etter den siste tidens opptrapping av handelskonflikten mellom landene satt en strek over det tidligere forholdet mellom USA og Canada.

– Det gamle forholdet vi hadde med USA, basert på stadig tettere integrering av våre økonomier og tett samarbeid på sikkerhets- og forsvarsfronten, er over, sa han i forrige uke.

NTNU-professor Jo Jakobsen. (NTNU)

Innreise og logistikk

Jakobsen peker spesielt på to ting som problematiske, og det er utenom handelsavtalene og den nylig igangsatte tollkrigen.

– For VM-arrangementet spesielt trenger ikke handelskrigen å bety så mye mer enn at det allerede dårlige forholdet blir litt dårligere, men det er to ting som jeg tror vil skape enda større utfordringer. Det ene er hvordan de som skal delta kan forflytte seg innad i landet, og mellom landene, men også hvem som faktisk får lov til å komme inn i landet i utgangspunktet, forteller Jakobsen og fortsetter:

– Jeg kan aldri tenke meg at USA går med på en lignende løsning som har blitt praktisert i tidligere mesterskap, der VM-billetten din har fungert som et visum. USA har en uhyre restriktiv politikk når det kommer til hvem som slipper inn i landet, og spesielt under det nåværende regimet, så det vil bryte med all politikken de har ført i veldig lang tid. I motsetning til tidligere arrangører er også USA langt mer attraktive for immigranter som ønsker å utnytte seg av et sånt smutthull, så det er helt utenkelig at det kommer til å skje, mener NTNU-professoren.

Det vil i sin tur utløse et nytt stort problem, da USA nylig har kuttet stort i føderale jobber som behandler blant annet visumsøknader og innreisetillatelser.

– Under VM har du millioner av fans som skal bevege seg over store distanser, og som kommer fra en rekke ulike land over hele verden. Jeg skjønner ikke hvordan de skal klare å holde orden på det samtidig som de har gjort dramatiske og revolusjonære kutt i de føderale myndighetene. Du vil uansett få en mangel på kapasitet til å håndtere søknadene som kommer inn, og jeg kan aldri tenke meg at administrasjonen vil prioritere den type søknader, sier han.

Iran og «shithole countries»

Iran er ett av landene som allerede har kvalifisert seg til VM, men i lang tid har iranere stått på svartelista over hvem som slipper inn i USA. Jakobsen tror ikke bare iranske fans og for den sakens skyld spillerne og trenerne kan slite med å komme inn, men at fans og deltakere fra en hel rekke med land allerede kan være for sent ute med å sende inn sine søknader.

– Med tanke på at det kan gå flere år før søknader fra land på svartelista blir godkjent, så kan det bli veldig vanskelig. Det gjelder heller ikke bare Iran, men også alle andre land som Trump tidligere har omtalt som «shithole countries». Med andre ord kan det bli vanskelig for folk fra Mellom-Amerika, Afrika, Midtøsten og store deler av Asia å komme inn, spår han.

Jakobsen er også usikker på hvordan det blir for både norske og europeiske fans å komme seg til VM i USA.

– Vi har allerede sett at det tar lengre tid å få behandlet søknadene om innreise, så selv om du kommer fra Europa er du heller ikke garantert å få komme inn. I tillegg kan det skje veldig mye det neste året også i forholdet mellom Europa og USA. Vi vet ikke hva som skjer med krigen i Ukraina, og handelskrigen med EU og andre europeiske land vil også fortsette på ett eller annet vis, og hvis du først kommer deg inn kan det være lurt å ikke bevege deg for mye over grensene mens du er der.

Statsviter Jo Jakobsen tror det kan bli vanskelig for supportere å komme seg inn i USA for å få med seg VM. Her fra New York under fotball-VM i Russland i 2018 (Mary Altaffer/AP)

Prestisjeprosjekt

Til tross for Jakobsens skepsis, har VM-historien vist at uansett hvilke utfordringer et arrangørland har stått ovenfor, så har mesterskapet til slutt nesten alltid blitt bra.

– Det er selvfølgelig mulig at de får det til, men jeg stoler ikke på amerikanernes planlegging. Det er de ikke så veldig gode på, og her må veldig mye planlegges og ordnes. Jeg er uhyre skeptisk til at de klarer å få landet en ordning som gjør at alle utfordringer går knirkefritt, selv om VM har en tendens til å gå smertefritt når du først kommer i gang, sier Jakobsen.

Selv om han dypt misliker at USA har fått mesterskapet, håper han alt løser seg, og tror en faktor for det kan være Donald Trump selv.

– Vi må huske på at det var under Donald Trumps forrige periode at det ble søkt om VM, så det her er i aller høyeste grad Trumps mesterskap. Det er verdens største arrangement, og det vi vet om Trump er at han liker å sole seg i glansen av sin egen fortreffelighet. Så lenge det er nok prestisje i det for Trump, er nok kanskje det den fremste årsaken til at det kan gå bra, forteller Jakobsen.

– Avhengig av Trumps humør

Akkurat det er ansvarlig redaktør i Idrettspolitikk.no, Andreas Selliaas, enig i. Han tror veldig mye avhenger av hvilket humør Donald Trump er i når VM skal avholdes.

– Hvis Donald Trump ser på VM som en personlig fordel for seg selv, og et mesterskap han skal vinne, kan han finne på å gi full tilgang og smøre hjulene ganske godt. Også i Kina lempet man jo mye på kravene i forbindelse med OL, og det samme så man i Russland. Trump selv mener at det var han som fikk VM til USA, og det er nok et narrativ FIFA gladelig lar han beholde så lenge Trump da er mer villig til å legge mer i det å arrangere VM, sier Selliaas til Dagsavisen.

I motsetning til forrige periode Trump var president, mener Selliaas at vi nå har å gjøre med en Trump som ser større verdi i det å utnytte større sportsarrangementer til å profilere seg selv i denne perioden.

– Trump virker å være mer bevisst på å bruke store idrettsarrangementer til å profilere seg selv nå enn forrige gang han var president. Han har allerede vært på Super Bowl og til stede på Nascar, og kan se det her som en god mulighet til å profilere seg selv og hans USA. Hvis han da ser at det er masse bråk under VM og tull med innreise i forkant, som vil skade hans måte å utnytte fotball-VM på, så kan det være han vil være mer opptatt av å legge til rette for et knirkefritt VM, forteller Selliaas.

Redaktør Andreas Selliaas i Idrettspolitikk.no tror mye av nøkkelen til VM neste år avhenger av humøret til Donald Trump (Gorm Kallestad/NTB)

Infantinos smisking

Både Jakobsen og Selliaas peker på en ting FIFA-sjef Gianni Infantino kan spille på for å få Trump med på laget.

– FIFA vil i utgangspunktet være interessert i å beholde den trestatsløsningen slik den er nå, og Infantino kan bruke sitt personlige forhold til Trump for å smøre de hjulene med god, gammeldags smisking. Det virker litt som det også er strategien, å påpeke at det vil være pinlig for Trump om han ikke klarer å arrangere et VM på hjemmebane, sier Jakobsen og fortsetter:

– Infantino kan sågar spille på at Vladimir Putin fikk det til da Russland arrangerte VM i 2018, og at det vil være et prestisjenederlag for Trump om han ikke klarer det. Vi kan faktisk havne der at FIFA-sjefen må smiske med Trump for at han skal legge nok prestisje i det til at han gidder å bry seg.

Selliaas mener det har vært en del av strategien til Infantino.

– FIFA-sjefen har nok bevisst skapt seg et godt forhold til Donald Trump, nettopp for å kunne smiske og godsnakke litt med han. Det er selvfølgelig viktig for FIFA å få et mesterskap som går så knirkefritt som mulig, men du må også huske på at Infantino liker autoritære ledere. Så han har nok også et godt forhold til Trump fordi han liker han personlig.

Vladimir Putin og Russland arrangerte fotball-VM i 2018, og en påminnelse om hvor bra det gikk fra FIFA-sjef Gianni Infantino kan være nok insentiv til at Donald Trump ikke vil være noe dårligere (Petr David Josek/AP)

Bedre samarbeid

Det er heller ikke første gang i VM-historien at land som diplomatisk sett ikke er verdens beste venner har arrangert, da Sør-Korea og Japan delte mesterskapet mellom seg i 2002.

– Det var første gang VM ble delt mellom to land, og det var to land som også hadde et ganske betent forhold opp gjennom historien. De landene var heller ikke spesielt på talefot før VM, og det gikk nokså greit. Nå har vi imidlertid helt andre diplomatiske problemer, som gjør at det blir en langt større utfordring denne gangen, mener NTNU-professor Jakobsen.

Selliaas er ikke like pessimistisk, og tror arrangementet kommer til å gå bedre enn vi tror. Han påpeker at samarbeidet mellom de tre fotballforbundene og CONCACAF, som er det regionale styrende organet for fotballen i Nord- og Mellom-Amerika, er mye bedre enn det er mellom de tre landene.

– Jeg tror det kommer til å bli mindre trøbbel enn folk spår. Det er som regel litt unntakstilstand når det er fotball-VM, og det er litt distanse mellom det som blir sagt av hans administrasjon og det som blir gjort på bakken. Vi må ikke overanalysere alt det Trump sier, da det ikke er han personlig som arrangerer mesterskapet, sier Selliaas og fortsetter:

– Det jeg tror kan bli et større problem er pengespørsmål. Både for FIFA, som har vært vant til å få skatteunntak og andre unntak som gjør at de tjener voldsomt med penger. I tillegg vil det nok bli en konflikt mellom de lokale arrangørene som eier og driver VM-stadionene som også vil tjene penger på arrangementet, der FIFA tidligere har hatt masse regler knyttet til at det bare er de selv som skal tjene penger. Det vil neppe de amerikanske milliardærene som eier de ulike stadionene gå med på, avslutter Selliaas.

