Orkla med 2,6 milliarder i resultat før skatt for andre kvartal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Orkla fortsatte i andre kvartal den gode utviklingen fra starten av året, sier Orklas konsernsjef Nils K. Selte i en børsmelding.

Inn i resultatet ligger Orklas utbytte fra sin eierandel i malingsfabrikanten Jotun som var på 528 millioner kroner, som er på linje med tidligere utbytter. Også gevinsten på 472 millioner kroner fra salget av aksjene i Lilleborg i juni er tatt inn.

Økt driftsresultat

Det justerte driftsresultatet er derfor oppgitt til å være 2 milliarder kroner, opp 13 prosent fra samme kvartal i fjor.

Etter salget av Lilleborg er virksomhetene under Orkla-paraplyen fordelt på elleve selskaper som driver med maling, matvarer- og ingredienser, rengjøringsprodukter, personlig pleie, snacks – og godteri og kosttilskudd.

I alt var konsernets omsetning på 17,2 milliarder kroner, bare svakt opp fra snaut 17,1 i andre kvartal i 2023.

Utbytte på 6 milliarder

På Orklas generalforsamling i april ble det vedtatt et utbytte på 6 kroner per aksje, totalt 6 milliarder kroner. Av dette tilfaller om lag 1,5 milliarder selskapets hovedeier Stein Erik Hagen og hans families selskap Canica AS. Nest største eier av Orkla er Folketrygdfondet med en eierlandet på snaut 7 prosent.

Tidligere i juli gikk Hagen ut med nyheten om at han planlegger å flytte til Sveits. Store deler av familien hans bor allerede i Sveits, deriblant barn, ekskone og barnebarn.

– Jeg må innrømme at jeg begynner å bli litt ensom her i Norge. Jeg skulle gjerne hatt familien litt nærmere, sa Hagen til Dagens Næringsliv.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)