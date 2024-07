Mann tiltalt for drap i Bergen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Han er tiltalt for både drap og en kroppskrenkelse forut for drapet, sier statsadvokat May-Britt Erstad til Bergensavisen.

Kroppskrenkelsen er en voldshendelse mot en kvinne tidligere på kvelden på samme adresse.

Den tiltalte 31-åringen har erkjent at han har stukket med kniv, men hevder han handlet i nødverge.

– Han har forklart at han var i livsfare og at han stakk i selvforsvar, og at han ikke hadde andre alternativer, har forsvarer Jørgen Riple tidligere uttalt til avisen.

Den drepte 38-åringen ble funnet blodig og livløs på altanen på adressen.

Mannen er norsk statsborger, men av utenlandsk opprinnelse. Han erkjenner ikke straffskyld for noen av tiltalepunktene.

– Dette er en alvorlig sak, sier statsadvokaten.

