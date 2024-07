Mann pågrepet med øks på Majorstuen i Oslo – politiet avfyrte varselskudd

– Politiet har pågrepet en person som tok seg inn i en barnehage i Homansbyen, opplyser operasjonsleder Sven Martin Ege i Oslo politidistrikt i en melding til pressen.

Politiet måtte avfyre et varselskudd, skriver Ege videre.

Til VG forteller han at politiet fikk meldinger om en mann som gikk rundt med en øks i Bogstadveien. Da politiet fant mannen, stakk han av og brøt seg inn i en barnehage.

– Vi sperret av området, men han ville ikke komme ut. Da måtte vi bruke de verktøyene vi trengte for å ta ham ut, som gjorde at vi måtte avfyre et varselskudd. Det er ingen fare for noen andre der, sier operasjonslederen til avisa.

Mannen skal også ha truet politiet med øksen, sier innsatsleder Steinar Bjerke til NTB.

– Han hadde noen skader, men de har han mest sannsynlig fått da han gikk gjennom ruta som han knuste i barnehagen, sier Bjerke.

Det er snakk om en voksen mann som bor i området. Det er uvisst om det er rus i bildet, sier innsatslederen. Den pågrepne mannen ble sendt til legevakten.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt