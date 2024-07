Mann pågrepet med øks på Majorstuen i Oslo – politiet avfyrte varselskudd

– Politiet har pågrepet en person som tok seg inn i en barnehage i Homansbyen, opplyser operasjonsleder Sven Martin Ege i Oslo politidistrikt i en melding til pressen.

Politiet måtte avfyre et varselskudd, skriver Ege videre.

Til VG forteller han at politiet fikk meldinger om en mann som gikk rundt med en øks i Bogstadveien. Da politiet fant mannen, stakk han av og brøt seg inn i en barnehage.

– Vi sperret av området, men han ville ikke komme ut. Da måtte vi bruke de verktøyene vi trengte for å ta ham ut, som gjorde at vi måtte avfyre et varselskudd. Det er ingen fare for noen andre der, sier operasjonslederen til VG.

