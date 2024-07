Mann fortsatt savnet etter badetur i innsjø i Sør-Trøndelag – leter på land og i vann

Politi og nødetater fikk melding om den savnede mannen klokken 3.41 natt til søndag.

– Det var en slektning som meldte fra etter at vedkommende ikke kom tilbake. Jeg vet ikke hvor lenge han hadde vært savnet da vi fikk meldingen, forteller operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Deretter ble redningshelikopter med dykkere om bord sendt til stedet. På grunn av tett tåke kunne ikke helikopteret fly helt inn til stedet, og det ble derfor sendt dykkere til stedet i båt, fortalte operasjonslederen.

I 7-tiden lørdag morgen opplyste politiet at det ikke er gjort noen funn i saken, men at de fortsetter søket.

Klokken 10 skriver politiet at tåken har lettet og at søksforholdene har blitt bedre. Videre skriver de at det er grunn til å tro at mannen har havnet i vann, men at ingen har observert den savnede i vannet. Derfor søker de både i vann og på land med ressurser fra politiet, brannvesenet, Røde Kors og redningshunder. Politiet søker også med droner, heter det i politiloggen.

