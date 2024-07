Hydro ilagt bot på 200 millioner kroner for forurensning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag besluttet en brasiliansk domstol at Hydro må betale en bot på rundt 200 millioner kroner som følge av forurensning fra utslipp ved aluminiumsraffineriet Alunorte i delstaten Pará i Brasil i april av 2009, skriver domstolen i en pressemelding.

Etter kraftig nedbør i 2009 skal utslipp fra fabrikken ha forurenset elver i områder ved fabrikken. Hydro bekrefter at utslippet fant sted, men ifølge informasjonssjef Anders Vindegg i Hydro var det ekstrem nedbør som førte til at vann fra deponiet løp over i elven, skriver DN.

– Alunorte vil anke en avgjørelse vedrørende dette som går i Alunortes disfavør, sier Vindegg til avisen.

Ifølge domstolen forsøkte Alunorte å skjule utslippene ved å bruke sandsekker og forsøkte å hindre inspektører fra å komme inn på fabrikken i 2009. Videre skriver de at pengene fra boten skal benyttes for å lage miljøparker eller grønne oppholdsplasser i urbane områder for å forbedre livskvaliteten til beboerne i Pará.

Også i 2018 ble det kjent at det hadde foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget i Pará.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)