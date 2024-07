Tengs-frikjent krever 20 millioner kroner i erstatning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Erstatningskravet for uberettiget straffeforfølgelse ble sendt til Sørvest politidistrikt fredag, opplyser advokat Stian Bråstein til Aftenposten.

– I sum så er det vårt syn at straffeforfølgingen har medført at han uberettiget er blitt fremstilt som en seriedrapsmann og overgriper, hvilket det ikke var grunnlag for, sier Bråstein.

For dette krever mannen og hans forsvarere derfor en stor oppreisningserstatning for den opplevelsen og tap av livskvalitet som han har vært rammet av i saken.

– Vi har fremhevet som ekstraordinært i denne saken den voldsomme medieoppmerksomheten som har vært på ham og hans person på intime private forhold hos ham, sier Bråstein.

Kravet hevder også at en TV-serie og podkastserie har vært stigmatiserende for mannen.

Den 53 år gamle mannen ble i desember frikjent av Gulating lagmannsrett for drapet på Tengs i mai 1995. Politi og påtalemyndighet fikk krass kritikk av flertallet i lagmannsretten.

Mannen ble pågrepet 1. september 2021, siktet for både drapet på Birgitte Tengs og for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Sistnevnte siktelse ble frafalt og saken ble henlagt. Han ble imidlertid dømt i Tengs-saken til 17 års fengsel av en enstemmig Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Han anket dommen på stedet og ble altså frifunnet i Gulating lagmannsrett i desember 2023.

