SV vil ha totalforbud mot at turister tar med fisk ut av landet

– Norge er det eneste landet i verden der turister kan komme på fiskeferie og ta med seg store mengder fisk ut av landet, sier Fylkesnes til NRK.

I dag kan en utenlandsk person ta med seg 18 kilo fisk ut av Norge to ganger i året. Fylkesnes ønsker et totalforbud mot at utenlandske turister skal få ta med fisk når de reiser hjem.

Tollvesenet har advart om økning i smugling av fisk over grensene. I første halvår av 2024 har Tolletaten gjort 42 beslag av nærmere 7,6 tonn fisk, opplyser Tollvesenet til NTB. Til sammenligning ble det beslaglagt totalt 5,9 tonn fisk i hele 2023.

Tollvesenet har også dokumentert at ulovlig fiske foregår organisert og mener også at utenlandske kriminelle driver ulovlig fisketurisme.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har også stilt seg kritisk til utførsel av fisk på turistkvoter. Hun ønsker også å få utredet et totalforbud.

– På denne måten kan turistene fiske når de er på ferie i Norge, men uten å få ta med fileter ut av landet. I tillegg ønsker vi å fremme forslag om arealbegrensninger slik at yrkesfiskerne og turistfiskerne ikke skal trenge å kjempe om samme havområdene, sier hun til Nordlys.

