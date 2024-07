Norge bidrar til kjøp av artilleriammunisjon til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siden 2022 har Norge bidratt med 1,8 milliarder kroner til IFU, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Ukraina har et akutt behov for mer ammunisjon og våpen. Sammen med Storbritannia og de andre IFU-landene vil vi skaffe store mengder artilleriammunisjon så raskt som mulig. Dette er et av mange viktige bidrag til Ukrainas forsvarskamp, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i pressemeldingen.

Formålet med det britiskledede fondet er å bidra med militært materiell til Ukraina gjennom anskaffelser fra industrien. Nyheten ble kunngjort av britenes statsminister Keir Starmer under Nato-toppmøtet i Washington DC torsdag 11. juli.

