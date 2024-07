Helsemyndighetene vurderer om slankemedisin skal på blå resept

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det danske selskapet bekrefter overfor NRK at det har sendt inn en søknad.

– Vi kan orientere om at vi denne uken har sendt inn ny refusjonssøknad for Wegovy, sier Tor Frostelid, samfunns- og myndighetskontakt i Novo Nordisk.

Søknaden handler refusjon for personer som har sykelig overvekt og vektrelaterte tilleggslidelser. Hvis søknaden blir godkjent, betyr det at leger kan søke Helfo om at pasientens utgifter til medisinen dekkes av staten.

Søknaden skal behandles av Direktoratet for medisinske produkter.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)