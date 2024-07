Vestre med tiltak for å redusere overdosedødsfall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vi må tilbake til årene 2000 og 2001 for å finne like høyt antall overdosedødsfall som i fjor, skriver VG.

– Vi har rekordhøye antall overdosedødsfall. Vi må bare erkjenne at deler av ruspolitikken har feilet, sier helseminister Vestre til avisen.

Han sier det kommer en større rusreform fra regjeringen men lanserer nå tre strakstiltak han håper vil bidra til færre overdosedødsfall i sommer.

Dette er tiltakene fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Gi lavterskeltilbud i flere byer mulighet til å søke på en ny tilskuddsordning.

Tilby nalokson til pasienter på vanedannende legemidler.

Sørge for at motgiften nalokson mot overdose er tilgjengelig.

Også i juni satte helseministeren inn strakstiltak for å forhindre overdosedødsfall. Da var tiltakene som ble presentert at Helsedirektoratet skal iverksette en handlingsplan mot overdoser, etablering av ny metode for å monitorere rusmiddelbruk og styrking av behandlingstilbudet til de pasientene som trenger det mest.

