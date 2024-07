Tons of Rock slår alle rekorder

Årets Tons of Rock kunne by på band som Metallica, Tool, Greta van Fleet, ZZ Top og Europe.

Tallene fra årets festival blir ikke offentlige før til neste år, men med rundt 150.000 publikummere innom i år, hele 50.000 flere enn i fjor, ser det lovende ut.

«Vi er svært godt fornøyde med både billettsalg og gjennomføring. Salget slår alle rekorder og tilbakemeldingene fra publikum har vært fantastiske», skriver daglig leder Jarle Kvåle i Tons of Rock i en epost til E24.

I fjor hadde festivalen rekordhøye inntekter på 205,8 millioner kroner, viser en fersk årsrapport. Utbyttet endte på 32,1 millioner kroner i 2023 og 20 millioner året før.

Den svake kronekursen har gjort det svært dyrt for norske konsertarrangører, som gjerne må betale artisthonorarer i euro eller dollar, men Tons of Rock har sikret seg ved å handle valuta, som dekker store deler av budsjettert bookingkostnad, for å sikre seg for store svingninger.

Les alt om årets Tons of Rock her.