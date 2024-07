Zaniar Matapour skyldig i grov terror – dømmes til 30 års forvaring

VG , TV 2 og NRK erfarer alle at han får 30 års forvaring med 20 års minstetid.

Påtalemyndigheten la til grunn at angrepet var en terrorhandling og la ned påstand om 30 års forvaring, lovens strengeste straff, da rettssaken ble avsluttet 16. mai.

Det har vært uomstridt at Matapour drepte to personer og påførte ni andre skuddskader da han tok fram to skytevåpen fra en bag og fyrte løs mot menneskemengden i og utenfor Per på Hjørnet og London Pub natt til 25. juni 2022. Det har heller ikke vært uenighet mellom partene at skytingen var terrormotivert.

Derimot hevdet Zaniar Matapours forsvarer Marius Dietrichson i sin prosedyre at angrepet skjedde som følge av ulovlig provokasjon fra norske myndigheter, først og fremst i form av Etterretningstjenesten. I tillegg mener han at Matapour er strafferettslig utilregnelig.

Oslo tingrett slår nå altså fast det motsatte – at 45-åringen er tilregnelig.

---

Fakta om terrorrettssaken

Klokka 1.13 natt til lørdag 25. juni 2022 avfyrte Zaniar Matapour (45) 18 skudd mot personer som befant seg i og utenfor baren Per på Hjørnet og utestedet London Pub i Oslo sentrum. Skytingen fant sted under Oslo Pride.

Kåre Arvid Hesvik og Jon Erik Isachsen ble drept av skuddene, mens ni andre ble påført skuddskader.

Totalt 312 personer har hatt status som fornærmet i saken.

Matapour sto tiltalt for grov terror. Rettssaken gikk i Oslo tingrett fra 12. mars til 16. mai.

Aktor la ned påstand om 30 års forvaring. Forsvareren ba om frifinnelse.

Ytterligere fire personer er siktet i saken, blant dem islamisten Arfan Bhatti. Både han og de tre andre personene nekter straffskyld.

Dom i saken ble avgitt torsdag 4. juli. Oslo tingrett slår fast at Zaniar Matapour er tilregnelig etter tiltalen og skal straffes med forvaring i 30 år.

---