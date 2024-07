Fortsatt ingen pågrepet etter skudd mot bolig i Oslo

- Saken er nå over i etterforskningssporet. Det blir utført både taktiske og tekniske etterforskningsskritt. Vi etterforsker bredt og har flere hypoteser åpne, skriver operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt i en melding til pressen klokken 3.23 natt til torsdag.

- Per nå har vi ingen pågrepne. Vi har gjort beslag i saken, men av hensyn til etterforskningens tidlige fase ønsker vi ikke å gå ut med mer på nåværende tidspunkt, fortsetter hun.

– Hørte smell

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.05 onsdag kveld.

– Melder sa det var hørt smell og at det var skutt mot et vindu. De som bor der, er ikke skadet. Vi holder på med søk og har en del patruljer i området, opplyste Sandnes sent onsdag kveld.

Vitner skal ha observert både folk som løp og kjøretøy som forlot åstedet like etter smellene, men dette er ikke noe politiet har villet gå nærmere inn på av hensyn til etterforskningen. Politiet understreker samtidig at de anser området som trygt for publikum.

Kulehull

I en oppdatering klokken 23.48 bekreftet politiet at skadene på vinduet i boligen var forenlig med kulehull i vindusglass.

– Det er avfyrt minst ett skudd, sannsynligvis flere. Vi kan ikke si noe mer enn det, men vi har vitneopplysninger som tilsier at det har blitt avfyrt mer enn ett skudd, sier politiets innsatsleder på stedet, Svenn Bjelland, til NTB.

– Det ene skuddet har gått gjennom et vindu i en leilighet. Vi tror ikke at de som bor i leiligheten, er grunnen til at skuddet har gått dit. Om skuddene er basert på feil opplysninger fra de som står bak, eller om det bare er en tilfeldighet, er det for tidlig å si noe om, fortsetter han.

Ingen konkrete mistanker

– Vi har ingen konkrete personer vi leter etter, men vi har flere interessante opplysninger som vi jobber videre med, opplyser innsatslederen.

Saken etterforskes videre gjennom natten.

Kriminalteknikere ble sendt til stedet og var ved 3.30-tiden straks ferdige med sine undersøkelser.

