VG-fotograf Harald Henden er død

– Harald døde stille og fredelig på Diakonhjemmet sykehus i dag klokken 11 med sin gode venn Morten Rostrup fra Leger Uten Grenser ved sin side, opplyser ansvarlig redaktør Gard Steiro i Hendens arbeidsgiver VG.

Det var TV 2 som skrev om saken først.

– Norges viktigste pressefotograf i moderne tid ble bare 63 år, skriver Steiro.

Utnevnt til ridder

Henden ble utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden sist fredag.

I mai mottok han også Fritt Ord-prisen etter å ha jobbet med å dekke noen av verdens største og farligste konflikter de siste 30 årene.

– Medienes viktigste kapital er troverdighet. Under krigen i Ukraina så flere store mediehus seg tvunget til å danne egne verifiseringsgrupper for å sikre at bilder og videoer faktisk viste det de hevdet å vise. Uten dette arbeidet kunne det gått virkelig galt, sa Henden i sin takketale for Fritt Ord – prisen.

Les også: VG-fotograf Harald Henden utnevnes til ridder 1. klasse

– Rettet linsen mot ofrene

Henden har hatt kreft i bukspyttkjertelen de siste månedene, en diagnose han fikk etter sin siste reportasjereise til Israel.

Ved sin død hadde Henden jobbet i VG siden 1987. Gjennom hele perioden har han jobbet med å dokumentere konflikter og vært tett på død og lidelse verden over.

– Harald gjorde oss i stand til å forstå krigens brutalitet. Han rettet linsen mot ofrene, og han gjorde det med nøktern respekt for individet. Selv i de mest desperate situasjoner var han opptatt av sikre seg navnene på dem han fotograferte, skriver VG-redaktør Steiro i et minneord i egen avis.

Prisbelønnet

Gulfkrigen i 1991 ble den første Henden dekket for avisen. Siden fulgte kriger i Midtøsten, på Balkan og i land som Afghanistan, Irak, Somalia og Ukraina, skriver VG.

I jobben ble Henden blant annet skutt i hodet på Vestbredden mens han dekket det israelske valget i 2001.

Han var også til stede under terrorangrepet på Hotel Serena i Kabul 14. januar 2008, der Dagbladets Carsten Thomassen ble drept.

Gjennom den lange karrieren har Henden mottatt flere priser, blant annet for Årets Bilde.

I mars fikk han også Pressefotografenes Ærespris.

– Historiebøkene hadde ikke vært de samme uten deg, dine bilder, jobben du gjør og medmennesket du er. Du setter spor, våger og inspirerer, het det i juryens begrunnelse.

Han fikk også Den store journalistprisen i 2004.

---

Dette var Harald Henden

Født 7. november 1960 i Porsgrunn. Døde 3. juli 2024 etter kreftsykdom.

Studerte geologi og geofysikk i Bergen på 1980-tallet, og aktiv innen fjellklatring og fjellskisport. Interessen for fotografi ble vekket da ha begynte å ta bilder fra turene.

Ansatt i VG siden 1987, der første oppdrag i krig var Gulfkrigen 1991. Har reist til frontlinjer og konfliktområder over hele verden for å fotografere viktige nyhetshendelser. Har også jobbet for internasjonale medier og bildebyråer.

Har vært tett på den langvarige konflikten mellom Israel og Palestina i flere tiår. I 2001 ble han skutt i hodet i Ramallah på Vestbredden mens han dekket det israelske valget.

Var en av flere norske journalister til stede under terrorangrepet på Hotel Serena i Kabul 14. januar 2008

Har mottatt en rekke priser for innsatsen og bildene sine, inkludert Den store journalistprisen i 2004 og Røde Kors-prisen i 2015.

Har lært opp generasjoner av journalister i sikkerhet, og er et forbilde for den yngre generasjonen fotografer.

I 2018 kom biografien «I krig og ensomhet», ført i pennen av Svein Tore Bergestuen.

Hedret med Pressefotografens Ærespris i mars 2024, beskrevet som en sann inspirasjon og et forbilde.

Mottok Stiftelsen Fritt Ords Pris for 2024 for modig og kompromissløs dokumentasjon av kriger, konflikter og naturkatastrofer i over tre tiår.

Ble sist fredag utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

(Kilder: NTB, Fritt Ord, Foto.no og VG)

---

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?