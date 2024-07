Politiet stanser bøtelegging av mindreårige på elsparkesykkel – kan ha delt ut bøter ulovlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er nå ikke anledning til å skrive forenklet forelegg eller gebyr på personer under 18 år ved å bruke appen, bekrefter seksjonsleder Tomm Berger ved Sjø- og trafikkseksjonen til avisen.

Politiet benytter seg hovedsakelig av en app når de skriver ut forenklede forelegg. For å skrive ut et forenklet forelegg til en mindreårig må man ha en signatur fra en forelder eller verge, det har skapt trøbbel for politiet.

Tidligere kunne politiet skrive ut bøter på papirblanketter, men disse produseres ikke lenger, derfor får Avisa Oslo opplyst av Politidirektoratet at de ikke lenger får skrive ut bøter til personer under 18 år via appen. Men politibetjenter som fortsatt har blanketter tilgjengelig, kan bruke disse.

Dermed kommer mindreårige mellom 15 og 18 år til å slippe gebyr for å kjøre flere på elsparkesykler, forenklet forelegg for å sykle på rødt lys eller kjøre motorvogner i strid med andre trafikkregler.

Politiet utelukker ikke at bøter er skrevet ut ulovlig.

– Omfanget antas imidlertid å være beskjedent i Oslo. Politidistriktet har utstedt 38 forenklede forelegg hvor gjerningspersonen er yngre enn 18 år, skriver politiinspektør Audun Kristiansen til avisen.

