Støre vil ha en hard aldersgrense for sosiale medier

– Vi må få en aldersgrense som vi kan håndheve. Og vi er nødt til å få en strengere regulering av funksjonalitet og innhold som åpenbart er skadelig for barn, sier Støre til NRK.

Han kommer med et tredelt løfte til kanalen. Blant annet vil regjeringen i høst sette en absolutt aldersgrense for bruk av sosiale medier. Hva denne grensen blir er ikke bestemt. Aldersgrensen skal håndheves strengt ved bruk av elektronisk identifisering, og innholdet som retter seg mot barn og unge skal reguleres strengere.

– Vi står overfor utfordringer som vi ikke kan løse alene. Det er en oppgave for politikken å ta tak i dette, fortsetter statsministeren.

Løftet har allerede møtt skepsis fra Datatilsynet og Forbrukerrådet. Også Barneombudet stiller seg tvilende.

– Det kan utfordre en rekke rettigheter barn og unge har, som retten til deltakelse, ytringsfrihet og informasjon, sier seniorrådgiver Hilde Silkoset til NRK.

Støre svarer med å vise til at barn kan bli utsatt for innhold som viser vold, drap, scener og innhold som normalt er forbudt å eksponere barn for.

– Vi kan ikke ha det sånn at fordi det er noe som er bra i sosiale medier, så skal vi også leve med det som helt åpenbart er skadelig, sier Støre.

