Miljødirektoratet ber elveeierne begrense laksefisket

Det skriver direktoratet i en pressemelding i forkant av sin årlige midtveisevaluering av laksefisket.

Fra før har direktoratet stengt laksefiske i 33 elver i Sør-Norge på grunn av rapporter om lite laks hittil i år. Disse elvene er med i evalueringen. Det er også elver og sjøområder i Nordland, Troms og Finnmark.

Konklusjonene ventes å være klare rundt 9. juli.

– Lokal forvaltning har et viktig ansvar for at gytebestandsmålet blir oppnådd. Det vil si at det er nok laks igjen til gyting til høsten. Hvis målet for en bestand ikke nås, må Miljødirektoratet vurdere å redusere fisket ved å korte ned fisketid eller ikke åpne for fiske også på lengre sikt, skriver direktoratet.

