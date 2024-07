Kvinne døde etter drukningsulykke i Lillesand

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kvinnen har bostedsadresse på Nord-Jylland i Danmark og var på besøk i Norge sammen med nær familie og venner da ulykken inntraff. Vi har snakket med vitner som var til stede, og innhentet annen relevant informasjon i saken, sier politiadvokat Ingvild Austenå Berg i Agder politidistrikt.

Hun ønsker ikke å utdype om hendelsesforløpet. Hendelsen fant sted på Justøya i Lillesand kommune.

– Det er besluttet at kvinnen skal obduseres, men det er per nå ikke noe som tyder på at dette er noe annet enn en ulykke.