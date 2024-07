NRK: Regjeringen byr på omstridt Svalbard-eiendom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Regjeringen har grepet inn for å hindre salg av den private eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard til uønskede aktører. Det skjedde gjennom et vedtak i sikkerhetsloven. Nå har regjeringen lagt inn bud på eiendommen, skriver NRK.

Samme dag som vedtaket ble fattet av Kongen i statsråd, og eierne ble informert om vedtaket, la regjeringen inn bud på eiendommen.

«På vegne av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet fremsettes herved på nytt tilbud om å kjøpe eiendommen Søre Fagerfjord fra selskapet AS Kulspids for 20 millioner NOK.»

Det skriver regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i et brev til Aktieselskabet Kulspids, som eier eiendommen Søre Fagerfjord. Budet har gyldighet til onsdag 10. juli klokken 12.00, og er likt med det staten tidligere har tilbudt eierne av eiendommen.

Budet er langt under selskapets salgspris på 300 millioner euro, som næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) har vært klar på at de ikke vil betale. Myrseth har tidligere sagt at de er villige til å ta opp kontakten med selger og forhandle innenfor realistiske rammer.

For litt over ett år siden var Dagsavisen på Svalbard og laget denne reportasjen.

