Fransk turist dømt til fengsel for trusler og skyting på Svalbard

Mannen, som var på ferie i april, deltok på en tur arrangert av en av Svalbards turoperatører, men følte seg dårlig behandlet, skriver Svalbardposten.

På kvelden 15. april truet han med å oppsøke turoperatørens base i Longyearbyen og skyte alle ansatte. På grunn av isbjørnfare hadde han tilgang til våpen, og han understreket truslene ved å gjøre en bevegelse som imiterte et ladegrep.

I tillegg ble mannen dømt for uforsiktig våpenbruk etter at han avfyrte et skudd inne på et hotellrom, som traff en radiator og forårsaket en vannlekkasje.

I retten erkjente franskmannen de faktiske forholdene, men hevdet at truslene ikke var reelle og ble misforstått på grunn av hans dårlige engelskkunnskaper.

Retten var ikke enig og vurderte truslene som klare og egnet til å fremkalle frykt, og dermed straffbare.

Til tross for påstand om inndragning, fikk franskmannen beholde sin revolver, et historisk våpen av stor personlig betydning. I tillegg til fengselsstraffen må han betale 40.000 kroner i sakskostnader.

