Pride-paraden i Oslo – folkehav med regnbueflagg

«Vær den du er» og «elsk den du vil,» sto det på et banner helt i front av paraden som startet på Grønland i Oslo sentrum lørdag ettermiddag.

Paraden avsluttet en ni dager lang feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, med fokus på like rettigheter og menneskeverd.

– Alle skal kunne leve trygge, frie liv. Alle skal kunne være den de er og elske den de vil. God pride! uttalte kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) like før hun selv skulle delta i paraden.

Fire bortvist

I forkant hadde transportselskapet Ruter meldt om avvik for flere busser og trikker mellom klokken 11 og 17 mens folketoget danset seg gjennom sentrum av hovedstaden. I tillegg ble flere gater sperret for å gjøre plass for paraden.

– Det medfører mye folk i sentrum og en god del sperrede gater, opplyste operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politiet i en melding til pressen lørdag formiddag.

Han understreket at politiet har hatt god kommunikasjon med arrangøren og øvrige samarbeidsaktører i oppløpet til årets pride. Det framfor alt for å sikre at feiringen skulle gå trygt for seg.

– Politiet vil være godt synlig for å sikre arrangementet, og vi minner om at det er fly- og droneforbud i forbindelse med paraden, sa Gulbrandsen.

Fire personer ble bortvist i forbindelse med prideparaden på grunn av «ufine ytringer» og ordensforstyrrelser/beruselse, opplyser operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen i Oslo-politiet til Aftenposten.

Bevæpnet politi

Paraden i Oslo er den største prideparaden i Norge. Totalt 144 organisasjoner deltok, deriblant Amnesty, Skeiv Ungdom, Den norske kirke og Forsvaret.

Politiet hadde høy beredskap og var bevæpnet gjennom hele arrangementet, som fant sted kun litt over to år etter masseskytingen i Oslo sentrum, der to personer ble drept og ni såret. Påtalemyndigheten har fastslått at angrepet var rettet mot skeive.

– Pride handler om å feire kjærligheten, mangfoldet og de viktige likestillingskampene som er tatt og vunnet. Men det handler også om de kampene som fortsatt må tas, sier kulturministeren, som fikk selskap av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i paraden.

Ingen konkrete trusler

Politiet sa tidligere denne uka til ABC Nyheter at de ikke var kjent med konkrete trusler mot prideparaden i Oslo, og at de ser færre trusler og hatefulle ytringer mot skeive enn ved fjorårets feiring.

Politiet har vært i tett dialog med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om dette.

Ap-politiker Hadia Tajik uttrykker likevel bekymring for alt homohat som har kommet fram i forkant av paraden, skriver Dagens Næringsliv. Oppladningen til pride-markeringen har blant annet vært preget av flere nyhetssaker om hærverk og brenning av pride-flagg i ulike deler av landet.

– Det er noe med omfanget og timingen som gjør at jeg blir forbannet og skremt av de holdningene som det representerer, sier Tajik til avisen.

Hatkriminalitetsstatistikken i Oslo viser at hatkriminalitet basert på seksuell orientering økte med 43,7 prosent fra 2022 til 2023.

